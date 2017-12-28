Новый Mercedes A-Class получит дюжину моторов

Mercedes A-Class четвертого поколения, который дебютирует следующей весной в Женеве, получит около дюжины силовых установок на выбор. Это следует из сообщения издания Autocar, авторам которого предоставили возможность испытать прототип нового хетчбэка.

Британским журналистам на тест досталась младшая модификация A 160 d с 1,5-литровым дизелем. Всего в основную линейку войдут четыре агрегата на «тяжелом» топливе и пять бензиновых двигателей. В числе последних, вероятно, предложат новый 1,3-литровый турбомотор Energy TCe, являющийся совместной разработкой Daimler и Renault-Nissan и уже дебютировавший на минивэнах Renault Scenic и Grand Scenic. Кроме того, запланирован выпуск двух «заряженных» версий хетчбэка, которые будут отмечены индексами A 35 и A 45. Наконец, если судить по шпионским и официальным снимкам, у A-Class появится гибридный вариант, способный проехать на электротяге около 50 км.

Модернизированная переднеприводная архитектура MFA с усиленной структурой кузова и увеличенной долей алюминия улучшит ездовые качества А-класса. То же относится и к подвескам: у младших моделей сзади появится новая торсионная балка, а у старших – усовершенствованная многорычажка. Помимо прочего, инженеры внесли ряд изменений в систему рулевого управления с электромеханическим усилителем, добились снижения уровней шума и вибраций, улучшили обзорность.

По сравнению с предшественником новый A-Class стал просторнее – колесная база выросла на 30 мм. Немногим больше месяца назад производитель опубликовал серию фотографий салона с новым широким экраном, совмещающим 10,25-дюймовые дисплеи приборов и мультимедиа. Новый информационно-развлекательный комплекс назвали Mercedes-Benz User Experience (MBUX) – подробности о нем будут раскрыты в январе на выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе.

Текст: Александр Орехов

Фото: Mercedes-Benz

Via cartimes