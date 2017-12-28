Антикоррупционные меры проводят в управлении культуры, архивов и документации ВКО

Устранение проблемы существования коррупционных рисков является одной из главных тем в государственной стратегии развития. Кроме того, любой государственный орган, в прямые обязанности которого входит работа с людьми, имеет данные риски. О проводимых антикоррупционных мерах в управлении культуры, архивов и документации ВКО рассказала заместитель руководителя Раушан Нурмуханова.

«У нас есть рабочая группа, которая проводит внутренний анализ. Также в прошлом году Департамент Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по области провели внешний мониторинг. Были выявлены ряд рисков в нормативно-правовой базе. Мы написали письмо в Министерство культуры и спорта РК о том, что в законе о культуре присутствуют неконкретные формулировки с нечетким указанием условий. Например, такие словосочетания, как «в случае необходимости», «при наличии достаточных оснований», «либо», «могут быть». Это ведет к появлению коррупционных рисков», - говорит Раушан Капасовна.

Областное управление культуры оказывает две государственные услуги: «Выдача архивных справок» и «Выдача свидетельства на право временного вывоза культурных ценностей». Выполнение данных услуг осуществляется через архивы, веб-портал электронного правительства egov.kz , а также через НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан». По итогам на 1 декабря текущего года архивные учреждения области выдали более 56 тысяч архивных справок.

Как отметила Раушан Нурмуханова, для информирования жителей и снижения коррупционных рисков проводятся обучающие семинары в областной библиотеке им. Пушкина, на которых рассказывают, как пользоваться электронным порталом egov.kz, распространяются памятки и буклеты, а с сотрудниками ЦОНов проводятся круглые столы.

«С учетом сегодняшнего времени, когда у человека под рукой телефон или компьютер, и все услуги выполняются в онлайн-режиме, нам нужно идти в ногу со временем и переходить на работу в цифровом формате. Сидя у себя дома, даже за пределами Казахстана, человек сможет отправить заявку, а в течение 11 рабочих дней получить ответ», - заключила Раушан Нурмуханова.