Сотрудники пятизвёздочных отелей мыли посуду туалетными ёршиками
Также сотрудники китайских гостиниц мочили полотенца в унитазе и оттирали ими пол в уборных.
Три известных отеля в Китае — Sheraton, Shangri-La и Kempinski — не прошли базовые санпроверки из-за того, что уборщицы использовали один и тот же ёршик для чистки раковин, унитазов и посуды, сообщает Life.
Эти кадры удалось снять журналисту, который устраивался в гостиницы стажёром. К слову, ночь в отелях этих сетей в Китае стоит от 105 до 410 долларов (6–23,7 тысячи рублей).
Кроме мытья посуды туалетными ёршиками сотрудники отелей также мочили полотенца в унитазе и мыли ими пол. Следователи уже изучили ролики и пришли к выводу, что они подлинные.
Гостиницам предписали устранить нарушения.
Фото: кадр из видео.
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