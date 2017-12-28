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Сотрудники пятизвёздочных отелей мыли посуду туалетными ёршиками

28 декабря 2017, 16:24

Также сотрудники китайских гостиниц мочили полотенца в унитазе и оттирали ими пол в уборных.

Три известных отеля в Китае — Sheraton, Shangri-La и Kempinski — не прошли базовые санпроверки из-за того, что уборщицы использовали один и тот же ёршик для чистки раковин, унитазов и посуды, сообщает Life.

Эти кадры удалось снять журналисту, который устраивался в гостиницы стажёром. К слову, ночь в отелях этих сетей в Китае стоит от 105 до 410 долларов (6–23,7 тысячи рублей).

Кроме мытья посуды туалетными ёршиками сотрудники отелей также мочили полотенца в унитазе и мыли ими пол. Следователи уже изучили ролики и пришли к выводу, что они подлинные.

Гостиницам предписали устранить нарушения.

Фото: кадр из видео.


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