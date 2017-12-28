В РК с 1 января 2018 года существенно упрощаются госзакупки в сфере строительства

Согласно приказу министра финансов от 22 декабря 2017 года, с нового года вводятся в действие изменения в Правила осуществления государственных закупок, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МФ РК.

В основном изменения касаются государственных закупок в сфере строительства.

Как поясняется, несмотря на высокую конкурентную среду в закупках в сфере строительства (7-8 компаний на один конкурс), в 80% случаях закупки признаются несостоявшимися в связи с отклонением их заявок.

Причиной массовых отклонений заявок по закупкам в сфере строительства является проектно-сметная документация, которая требуют представления неоправданно большого количества подтверждающих документов.

Вместе с тем сфера строительства относится к лицензируемым видам деятельности, и в закупках участвуют только компании, имеющие соответствующую лицензию, при получении которой подтвердили обладание соответствующими материальными и трудовыми ресурсами.

В этой связи в Правила вносятся изменения, устанавливающие, что документом, подтверждающим обладание материальными и трудовыми ресурсами по государственным закупкам работ в сфере строительства, является соответствующая лицензия, выданная в соответствии с законодательством о разрешениях и уведомлениях.

«Предлагаемые поправки вводятся в целях упрощения и снижения коррупционных рисков государственных закупок работ в сфере строительства», - отметили в Минфине.

Сравнительная таблица изменений размещена на веб-портале государственных закупок https://goszakup.gov.kz/ru/news/view/182.