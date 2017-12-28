Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Необычную елку из автомашин выстроили в Талдыкоргане

28 декабря 2017, 16:28

Инициативу талдыкорганцев поддержали автомобилисты из городов Алматы, Караганда, Жезказган и Атбасар.

Автором идеи является местный житель Айбек Абижанов. Он рассказал, что новогодняя елка была выстроена из автомобилей разных марок, сообщает BNews.kz.

«Мы просто хотели сделать что-то необычное к Новому году и решили организовать вот такой флешмоб. Инициатива была поддержана горожанами. Выбрали место, определили время. Конечно, выстроить машины в такой форме – дело непростое. Поэтому ушло довольно-таки много времени и усилий. Но, результат оправдал себя. У кого-то из знакомых нашелся специальный квадрокоптер для проведения аэросъемок», - отметил А.Абижанов.

Инициативу талдыкорганцев поддержали автомобилисты из городов Алматы, Караганда, Жезказган и Атбасар.

«Получилось суперски. В Талдыкоргане такого еще не было. Надеюсь, что на призыв откликнуться во многих городах нашей Родины», - добавил житель города Айсултан Сапарбаев.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...