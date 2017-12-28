Необычную елку из автомашин выстроили в Талдыкоргане
Инициативу талдыкорганцев поддержали автомобилисты из городов Алматы, Караганда, Жезказган и Атбасар.
Автором идеи является местный житель Айбек Абижанов. Он рассказал, что новогодняя елка была выстроена из автомобилей разных марок, сообщает BNews.kz.
«Мы просто хотели сделать что-то необычное к Новому году и решили организовать вот такой флешмоб. Инициатива была поддержана горожанами. Выбрали место, определили время. Конечно, выстроить машины в такой форме – дело непростое. Поэтому ушло довольно-таки много времени и усилий. Но, результат оправдал себя. У кого-то из знакомых нашелся специальный квадрокоптер для проведения аэросъемок», - отметил А.Абижанов.
Инициативу талдыкорганцев поддержали автомобилисты из городов Алматы, Караганда, Жезказган и Атбасар.
«Получилось суперски. В Талдыкоргане такого еще не было. Надеюсь, что на призыв откликнуться во многих городах нашей Родины», - добавил житель города Айсултан Сапарбаев.
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