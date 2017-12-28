Назарбаев дал ряд поручений по дальнейшему развитию Вооруженных Сил страны

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с руководящим составом министерства обороны, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.

В ходе встречи главе государства было доложено об итогах деятельности Вооруженных Сил Республики Казахстан в 2017 году по укреплению обороноспособности страны и повышению боеготовности войск.

Нурсултан Назарбаев отметил, что за 25 лет с момента своего образования армия стала гарантом территориальной целостности, экономического процветания и укрепления авторитета нашего государства.

«В этом году мы утвердили стратегию национальной безопасности, военную доктрину, концепцию развития Вооруженных Сил, в которых определены направления и задачи дальнейшего развития военной организации государства. В результате реализации этих документов к 2020 году боевая мощь Вооруженных Сил должна вырасти в полтора раза за счет повышения боевого потенциала наших войск. Возможности сил специальных операций повысятся в три раза», - сказал Президент Казахстана.

Также глава государства посетил командный пункт кибервойск Вооруженных Сил Республики Казахстан и ознакомился с современными возможностями киберзащиты информационных систем.

В завершение мероприятия Президент Казахстана дал ряд конкретных поручений по дальнейшему развитию Вооруженных Сил страны.