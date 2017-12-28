МИР РК презентовал депутатам Мажилиса законопроект «О специальных экономических и индустриальных зонах»

28 декабря в Мажилисе состоялась презентация законопроекта «О специальных экономических и индустриальных зонах» с сопутствующими поправками, сообщает пресс-служба Мажилиса Парламента РК.

В рамках Комитета Мажилиса по экономической реформе и региональному развитию проект закона представил вице-министр по инвестициям и развитию Ерлан Хаиров. Председательствовала на заседании - секретарь этого Комитета Меруерт Казбекова.

Говоря об основных реформах законопроекта, докладчик обратил внимание на: отсутствие законодательной базы по Индустриальным зонам. В этой связи, в рамках проекта Закона регламентирована деятельность ИЗ (порядок создания, функционирования и упразднения, а также функционал управляющих компаний, виды ИЗ), а также определен уполномоченный орган в области регулирования деятельности ИЗ в лице Министерства по инвестициям и развитию РК.

Как сказал вице-министр, сегодня существует длительная процедура получения земельных участков. В рамках законопроекта нами предусмотрена оптимизация процесса получения земельных участков путем их передачи управляющим компаниям для самостоятельной сегментации и выдачи участникам СЭЗ/ИЗ. Третье: слабая эффективность органов управления. Планируется расширение функционала и усиление статуса управляющих компаний СЭЗ/ИЗ, что в дальнейшем позволит обеспечить их самофинансирование. Четвертое. Длительное определение приоритетных видов деятельности. Предлагается упростить данную процедуру, определяя перечни на уровне приказа МИР по согласованию с Министерствами нацэкономики и финансов. В частности, потребуется исключить из Налогового кодекса подробную детализацию приоритетных видов деятельности, определенных для каждой СЭЗ. Пятое. С 1 января 2018 года завершает действие принцип экстерриториальности на СЭЗ «ПИТ», который является одним из основополагающих аспектов при выборе данной площадки. В рамках законопроекта данный принцип предлагается продлить до 2028 года. Шестое. В рамках законопроекта предлагается установить четкие целевые индикаторы эффективности СЭЗ и ИЗ.

Нововведениями предусматривается блок поправок в Налоговый и Предпринимательский кодексы, направленных на совершенствование предоставляемых льгот. Предлагается освобождать от налога только те доходы, которые получены в рамках осуществления приоритетного вида деятельности. Льгота по нулевой ставке НДС, для товаров, реализуемых на территорию СЭЗ.

Ограничения по заключению специального инвестиционного контракта. В целях предоставления одинаковых благоприятных условий, сопутствующим законопроектом предусматривается исключение временного ограничения, то есть распространить возможность заключения СИК на всех участников СЭЗ. В случае наделения управляющих компаний СЭЗ и ИЗ полномочиями по предоставлению участникам зон земельных участков, логичным решением является предоставление управляющим компаниям льгот по земельному налогу на период нахождения на их балансе земельных участков до их передачи участникам СЭЗ и ИЗ.

Сопутствующим законопроектом предлагаются изменения в Налоговый кодекс в части освобождения управляющих компаний от налога на имущество, что позволит снизить нагрузку на управляющие компании СЭЗ и выйти самоокупаемость, а также по аналогичным основаниям - для управляющих компаний ИЗ.

Социальный налог для участников СЭЗ «ПИТ». Предлагаем исключить указанные требования в силу их тяжелого выполнения.

Касательно льгот по налогам на землю, имущество и платы за использование земельными участками. Предлагается применять указанные льготы с момента регистрации в качестве участника СЭЗ.

В рамках законопроекта предусмотрены нормы, направленныена усиление роли национальной компании АО «НК «KAZAKH INVEST» в части обеспечения полного спектра услуг по сопровождению инвестиционных проектов от идеи до реализации, по принципу «ОДНОГО ОКНА».

Как отмечено на заседании, законопроектами предусмотрено внесение изменений и дополнений в 3 Кодекса и 7 Законов Республики Казахстан. Это Налоговый, Земельный и Предпринимательский кодексы. Кроме того, вносятся изменения и дополнения в Законы Республики Казахстан «О страховой деятельности», «О местном госуправлении и самоуправлении», «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», «О техрегулировании», «О введении в действие Налогового Кодекса», «Об общественных советах» и «О госзакупках».

Вице-министр сказал, что в настоящее время ставятся следующие задачи:

- c 2018 года ежегодная реализация проектов на территориях СЭЗ и ИЗ на сумму не менее 100 млрд. тенге;

- до конца 2020 года обеспечить создание 20 тысяч постоянных рабочих мест в СЭЗ;

- дальнейшее привлечение стратегических партнеров в развитие СЭЗ.

После ответов на депутатские вопросы и обсуждения решено продолжить дальнейшее рассмотрение законопроекта с сопутствующими поправками в Рабочей группе по проекту Закона, которую возглавил депутат Мажилиса, член комитета Палаты по экономической реформе и региональному развитию Мейрам Пшембаев.