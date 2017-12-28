Рабочие нашли в реке тело младенца

Как выяснили эксперты, найденное тело женского пола всего 36 см и весом 690 граммов, не имеет признаков насильственной смерти.

Работники коммунального предприятия ЛТД «Турмыс» во время очистки от мусора решетки на реке Кошкарата обнаружили тело маленькой девочки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Tvk-uko.kz.

Как сообщил сотрудник предприятия, 27 декабря примерно в 14.30 они наткнулись на застрявшее в решетке бездыханное тело малышки, рабочие перепугались и немедленно вызвали полицию.

«Мы багром очищали решетку на реке близ моста по проспекту Республики. Обнаружили грудного ребенка, примерно пяти месяцев от роду, девочка была совершенно без одежды. Я сообщил бригадиру, а он позвонил в полицию»,- рассказал очевидец ЧП.

Как выяснили эксперты, найденное тело женского пола всего 36 см и весом 690 граммов, не имеет признаков насильственной смерти, поэтому дело зарегистрировано в ЕРДР Аль-Фарабийского района по статье «Нахождение трупа», рассказала по телефону руководитель управления ДВД ЮКО Салтанат Каракозова.

Скорее всего, обнаруженный коммунальщиками труп- это выкидыш, неизвестно как попавший в реку.