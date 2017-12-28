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В Мангистау объявили предновогодний Асар

28 декабря 2017, 16:44

Аким Ералы Тугжанов обратился к мангистауцам с призывом провести благотворительную акцию «Асар».

Глава региона предложил акимам городов и районов, руководителям управлений, а также филиалу НПП «Атамекен» проявить инициативу и оказать помощь социально уязвимым слоям населения: малоимущим семьям, семьям с детьми-инвалидами, инвалидам и участникам ВОВ и др.

Аким Ералы Тугжанов призвал представителей крупных производственных компании, бизнесменов принять участие в благотворительной акции «Асар».

Жителям Мангистауской области также предлагают участвовать в асаре - в предновогодние дни оказать посильную помощь нуждающимся людям.

«Асар – это древний обычай казахского народа, когда люди, общими усилиями выполняют работу, непосильную для отдельной семьи. Это традиция совместного безвозмездного труда. Сейчас в современном мире обычай асар стал выражением братства и единства. Принимая участие в асаре, люди демонстрируют сплоченность и заботу о своем народе. Это хорошая, искренняя традиция наших предков. Поэтому призываю всех мангистауцев в эти предпраздничные дни принять участие в асаре и поддержать тех людей, которым сейчас нужна помощь», - сказал аким области Ералы Тугжанов.

Поддержка может быть оказана по различным направлениям: приобретение продуктов питания, одежды, лекарств и многое другое.


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