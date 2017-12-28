Установлена причина смерти женщины, упавшей на льду

Оглашены результаты медицинской экспертизы смерти женщины, которая погибла на глазах прохожих, упав на льду, сообщает BNews.kz со ссылкой на пресс-службу Управления здравоохранения Карагандинской области.

Женщина погибла из-за острой недостаточности кровообращения.

По информации управления, 52-летняя жительница Караганды долгое время находилась на диспансерном наблюдении из-за болезни системы кровообращения. Наталья Алексеева страдала заболеванием сердечно-сосудистой системы.

«Причиной смерти Алексеевой, согласно медицинскому свидетельству РГКП «Центр судебных экспертиз МЮ РК», стала острая недостаточность кровообращения на фоне дилатационной кардиомиопатии», - отметили в облздраве.

Напомним, несчастный случай произошел утром 25 декабря в центре Караганда. Очевидцы утверждали, что женщина поскользнулась на льду и упала. Она скончалась до приезда кареты скорой помощи.

Фото: pavon.kz