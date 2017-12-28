Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Установлена причина смерти женщины, упавшей на льду

28 декабря 2017, 16:50

Она погибла из-за острой недостаточности кровообращения.

Оглашены результаты медицинской экспертизы смерти женщины, которая погибла на глазах прохожих, упав на льду, сообщает BNews.kz со ссылкой на пресс-службу Управления здравоохранения Карагандинской области.

Женщина погибла из-за острой недостаточности кровообращения.

По информации управления, 52-летняя жительница Караганды долгое время находилась на диспансерном наблюдении из-за болезни системы кровообращения. Наталья Алексеева страдала заболеванием сердечно-сосудистой системы.

«Причиной смерти Алексеевой, согласно медицинскому свидетельству РГКП «Центр судебных экспертиз МЮ РК», стала острая недостаточность кровообращения на фоне дилатационной кардиомиопатии», - отметили в облздраве.

Напомним, несчастный случай произошел утром 25 декабря в центре Караганда. Очевидцы утверждали, что женщина поскользнулась на льду и упала. Она скончалась до приезда кареты скорой помощи.

Фото: pavon.kz


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...