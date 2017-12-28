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В Акмолинской области назначен председатель Коргалжынского районного суда

28 декабря 2017, 16:53

Им стал Данияр Темирханов.

На совещании судей Акмолинского областного суда председатель областного суда Досжан Амиров представил назначенных Указом Президента РК председателя Коргалжынского районного суда и судью Есильского районного суда, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу облсуда.

Так, на должность председателя Коргалжынского районного суда назначен Данияр Темирханов, на должность судьи Есильского районного суда - Динара Избасарова.

Председатель областного суда поздравил вновь назначенных председателя и судью, пожелал им успешной работы, обозначив первостепенные задачи - качество осуществления правосудия и обеспечение верховенства закона.

После совещания Досжан Амиров выехал в Коргалжынский и Есильский районные суды, где представил коллективам судов назначенных председателя и судью.

Председатель областного суда поручил Администратору судов обеспечить необходимые условия для работы назначенных председателя и судью.


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