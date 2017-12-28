В Акмолинской области назначен председатель Коргалжынского районного суда

Им стал Данияр Темирханов.

На совещании судей Акмолинского областного суда председатель областного суда Досжан Амиров представил назначенных Указом Президента РК председателя Коргалжынского районного суда и судью Есильского районного суда, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу облсуда.

Так, на должность председателя Коргалжынского районного суда назначен Данияр Темирханов, на должность судьи Есильского районного суда - Динара Избасарова.

Председатель областного суда поздравил вновь назначенных председателя и судью, пожелал им успешной работы, обозначив первостепенные задачи - качество осуществления правосудия и обеспечение верховенства закона.

После совещания Досжан Амиров выехал в Коргалжынский и Есильский районные суды, где представил коллективам судов назначенных председателя и судью.

Председатель областного суда поручил Администратору судов обеспечить необходимые условия для работы назначенных председателя и судью.