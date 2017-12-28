В кабинетах павлодарских чиновников нашли дорогие подарки
Все предметы – картины, вазы, настольные часы и сувениры - были добровольно сданы в государственный фонд и, соответственно, госслужащие наказания не понесут.
26 дорогих подарков нашла в кабинетах павлодарских чиновников специальная мониторинговая группа, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
Специальная антикоррупционная мобильная группа при департаменте Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции по Павлодарской области в преддверии новогодних праздников проверила кабинеты 30 чиновников.
"В ходе проведения рейдов в рабочих кабинетах нескольких госорганах акимата Павлодара - образования, сельского хозяйства, а также жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог выявлены предметы без инвентарного номера", - сказал на итоговом заседании специальной мониторинговой группы ее руководитель Кобланбек Кожин.
Все предметы – картины, вазы, настольные часы и сувениры - были добровольно сданы в государственный фонд и, соответственно, госслужащие наказания не понесут.
Между тем, в соответствии с действующим законодательством РК должностным лицам запрещено принимать подарки в связи с исполнением служебных полномочий.
За предоставление различного рода презентов государственным служащим для физических лиц предусмотрен административный штраф в размере 200 МРП, что составляет 453 800 тенге. Чиновникам же получение незаконного вознаграждения грозит административным штрафом в сумме 1 361 400 тенге.
В случае, если стоимость подарка превышает 2 МРП, то есть 4538 тенге, то в зависимости от стоимости подарка - и даритель, и получатель могут понести уголовное наказание.
Напомним, что ранее в кабинетах двух павлодарских чиновников были обнаружены сабля и сувениры, которые также были сданы в госфонд.
Отметим, что на заседании лучшими названы антикоррупционные мобильные группы Качирского, Лебяжинского районов, а также города Аксу.
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