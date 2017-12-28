В кабинетах павлодарских чиновников нашли дорогие подарки

Все предметы – картины, вазы, настольные часы и сувениры - были добровольно сданы в государственный фонд и, соответственно, госслужащие наказания не понесут.

26 дорогих подарков нашла в кабинетах павлодарских чиновников специальная мониторинговая группа, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Специальная антикоррупционная мобильная группа при департаменте Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции по Павлодарской области в преддверии новогодних праздников проверила кабинеты 30 чиновников.

"В ходе проведения рейдов в рабочих кабинетах нескольких госорганах акимата Павлодара - образования, сельского хозяйства, а также жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог выявлены предметы без инвентарного номера", - сказал на итоговом заседании специальной мониторинговой группы ее руководитель Кобланбек Кожин.

Все предметы – картины, вазы, настольные часы и сувениры - были добровольно сданы в государственный фонд и, соответственно, госслужащие наказания не понесут.

Между тем, в соответствии с действующим законодательством РК должностным лицам запрещено принимать подарки в связи с исполнением служебных полномочий.

За предоставление различного рода презентов государственным служащим для физических лиц предусмотрен административный штраф в размере 200 МРП, что составляет 453 800 тенге. Чиновникам же получение незаконного вознаграждения грозит административным штрафом в сумме 1 361 400 тенге.

В случае, если стоимость подарка превышает 2 МРП, то есть 4538 тенге, то в зависимости от стоимости подарка - и даритель, и получатель могут понести уголовное наказание.

Напомним, что ранее в кабинетах двух павлодарских чиновников были обнаружены сабля и сувениры, которые также были сданы в госфонд.

Отметим, что на заседании лучшими названы антикоррупционные мобильные группы Качирского, Лебяжинского районов, а также города Аксу.