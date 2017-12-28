В частности, в Правила внесены следующие изменения:

Пункт 13 изложен в следующей редакции:

«13. Заказчики, в соответствии с пунктом 4 статьи 5 Закона, вносят изменения и (или) дополнения в годовой план государственных закупок не более одного раза в месяц.

Требование части первой настоящего пункта не распространяется на случаи:

1) осуществления государственных закупок государственными предприятиями, юридическими лицами, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированными с ними юридическими лицами;

2) исполнения предписаний, уведомлений об устранении нарушений, выявленных по результатам контрольных мероприятий, в том числе по результатам камерального контроля;

3) осуществления государственных закупок при уточнении (корректировке) соответствующего бюджета в соответствии с законодательством Республики Казахстан.»;

Пункт 29 изложен в следующей редакции:

«29. Организатор не позднее пяти рабочих дней до окончания срока представления ценовых предложений, размещает на веб-портале на казахском и русском языках следующие сведения о проводимых государственных закупках способом запроса ценовых предложений:

1) о количестве товара, объемах выполняемых работ, оказываемых услуг, являющихся предметом проводимых государственных закупок, с указанием выделенных сумм;

2) краткое описание закупаемых товаров, работ, услуг.

3) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;

4) требуемые сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;

5) о сроке начала и окончания представления потенциальными поставщиками ценовых предложений;

6) проект договора с указанием технической спецификации.

Заказчики могут разработать техническую спецификацию с указанием национальных стандартов Республики Казахстан, при его наличии.»;

Пункт 60 изложен в следующей редакции:

«60. В случае, предусмотренном пунктом 20 настоящих Правил, председателем конкурсной комиссии определяется должностное лицо не ниже заместителя первого руководителя заказчика.

При проведении конкурса по материально-техническому обеспечению деятельности центральных исполнительных органов, председателем конкурсной комиссии определяется ответственный секретарь центрального исполнительного органа, или иное осуществляющее полномочия ответственного секретаря должностное лицо.

В случаях, предусмотренных пунктами 22 и 24 настоящих Правил, председателем конкурсной комиссии определяется должностное лицо не ниже первого руководителя организатора либо лица, исполняющего его обязанности, либо ответственный секретарь или иное осуществляющее полномочия ответственного секретаря должностное лицо.

В случае, предусмотренном пунктом 21, 23 и 25 настоящих Правил, председателем конкурсной комиссии определяется должностное лицо не ниже первого руководителя заказчика либо лица, исполняющего его обязанности, либо ответственный секретарь или иное осуществляющее полномочия ответственного секретаря должностное лицо.

В случае, предусмотренном пунктом 26 настоящих Правил, председателем конкурсной комиссии определяется должностное лицо не ниже первого руководителя заказчика либо лица, исполняющего его обязанности, либо ответственный секретарь или иное осуществляющее полномочия ответственного секретаря должностное лицо.»;

Пункт 85-1 изложен в следующей редакции:

«85-1. Материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации.

При осуществлении государственных закупок работ по строительству (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов), разработке технико-экономического обоснования, проектно-сметной документации и градостроительных проектов, документом, подтверждающим обладание потенциальным поставщиком материальными и трудовыми ресурсами, является соответствующее разрешение (лицензия), выданное в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях.»;

Пункт 156 изложен в следующей редакции:

«156. При наличии у потенциального поставщика документа о добровольном подтверждении соответствия предлагаемых товаров национальным стандартам Республики Казахстан, выданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере двух процентов (2%).»;

Правила дополнены пунктом 174-1 следующего содержания:

«174-1. Цена заявки на участие в конкурсе потенциального поставщика на работы по текущему ремонту, и работы, не связанные со строительством признается демпинговой в случае, если она ниже цены, выделенной на конкурс, более чем на сорок процентов.»;

Приказ вводится в действие с 1 января 2018 года.