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Американка постояла в очереди и выиграла пожизненное обеспечение

28 декабря 2017, 17:21

Она будет получать тысячу долларов (около 330 тысяч тенге) каждую неделю.

Американка случайно выиграла в лотерею пожизненное содержание, когда стояла в очереди, чтобы проверить уже имеющиеся у нее билеты.

55-летняя Николина Питруцелла (Nicolina Pitruzzella) пришла в офис лотереи узнать, стали ли ее билеты выигрышными. Однако их у нее было много, и она решила пропустить вперед мужчину, стоявшего за ней.

Пока женщина ждала своей очереди, она заметила терминал, в котором тоже продавали билеты. «Я сказала себе, что, если у меня есть купюра в два доллара, то я сыграю. Такая банкнота у меня была», — рассказывает Питруцелла.

Купленный билет оказался выигрышным: теперь до конца жизни она будет получать тысячу долларов (около 330 тысяч тенге) каждую неделю. Женщина, однако, предпочла получать выигрыш единовременно за год, то есть около 52 тысяч долларов за раз.

Источник: Lenta.ru.

Фото: New York Lottery.


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