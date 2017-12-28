Самрук-Энерго проданы пакеты акций ВК РЭК и МРЭК

В 2017 году предприятия группы АО «Самрук-Энерго» обеспечили производство 28% электроэнергии, около 40 % добычи энергетического угля и 1/3 часть выработки «зеленой» энергии в Республике Казахстан.

По результатам проведенных открытых двухэтапных конкурсов АО «Самрук-Энерго» завершены мероприятия по реализации в конкурентную среду АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания» (ВК РЭК) и АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (МРЭК).

Продажа электросетевых компаний позволит оптимизировать структуру энергохолдинга и сосредоточить деятельность АО «Самрук-Энерго» на ключевых направлениях бизнеса - традиционной генерации, ВИЭ и добыче угля – отметил управляющий директор по экономике и финансам Кайрат Максутов.

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года №1141 «О некоторых вопросах приватизации на 2016-2020 годы», АО «Самрук-Энерго» было реализовано 100% акций АО «ВК РЭК» и 78,64% или 1 580 467 простых акций АО «МРЭК».

В 2017 году предприятия группы АО «Самрук-Энерго» обеспечили производство 28% электроэнергии, около 40 % добычи энергетического угля и 1/3 часть выработки «зеленой» энергии в Республике Казахстан.