Электронное декларирование позволит сэкономить 4 млрд тенге

Введение электронного декларирования сэкономит казахстанцам, проходящим таможенный контроль, в общей сумме 4 млрд тенге. Об этом в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сообщил заместитель председателя комитета государственных доходов Минфина Госман Амрин, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

«Согласно нашим данным, услуга по заполнению одной транзитной декларации стоит от 10 тыс. до 20 тыс. у брокеров. Мы подсчитали, что если в 2016 году было 264 тыс. транзитных деклараций, то это уже экономит порядка 4 млрд тенге. Нормы законодательства уже позволяют не платить, поскольку мы автоматизировали этот процесс», — заявил Госман Амрин.

По его словам, раньше декларантам полагалось заполнять четыре вида документов и платить за их оформление брокерам — предварительную информацию, уведомление о прибытии, завершение прибытия, после этого помещение на СВХ, затем заполнение декларации.

Напомним, введение электронного декларирования предусмотрено новым Кодексом «О таможенном регулировании в Республике Казахстан», подписанном главой страны 26 декабря. Основным принципом нового таможенного регулирования является автоматизация бизнес-процессов на таможне. Декларирование на бумаге останется лишь в отдельных случаях, например при технических сбоях.

Айнагуль Елюбаева