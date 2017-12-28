В непризнанный банкротом «Иволга-Холдинг» пришел новый руководитель

Генеральным директором ТОО «Иволга-Холдинг» назначен Айдарбек Ходжаназаров, ранее занимавший должность председателя правления АО «НК СПК «Астана».

Нового руководителя назначили с задачей оздоровить агрохолдинг. Также стоит задача улучшить корпоративное управление и повысить ключевые показатели эффективности деятельности компании, сообщают в пресс-службе ТОО «Иволга-Холдинг».

Ходжаназаров Айдарбек Асанович родился 26 ноября 1983 года в Кызылординской области.

Окончил Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова по специальности «Международная экономика» и магистратуру Университета Данди (Шотландия).

Имеет академическую степень магистра «Управление нефтегазовыми проектами».

Агрохолдинг стал нуждаться в выздоровлении после того, как в марте 2016 года Евразийский банк развития подал иск к компании о признании её банкротом. По версии банка, ТОО, заняв у банка 80 миллионов долларов, не заплатило вовремя.

Однако в итоге холдинг олигарха Розинова банкротом не признали.

В феврале 2017 года Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил обеспокоенность по поводу больших долгов аграрных холдингов страны.

«До 1 марта совместно с акимами трёх зерновых регионов выработать согласованное решение по проблемным агрохолдингам. Это, как известно, «Казэкспортастык» и «Иволга». Что будем с ними делать? В долгах как в шелках. Как дальше они будут работать? Что должны мы сделать? Рассмотрите этот вопрос и примите меры», - поручил Президент заместителю премьер-министра - министру сельского хозяйства Аскару Мырзахметову.

ТОО «Иволга Холдинг» - крупная агропромышленная компания. Располагает парком сельскохозяйственной техники, нефтебазами, АЗС. Работает на рынке почти 25 лет..