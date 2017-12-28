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В Алматы сотрудники департамента по делам госслужбы отказались от корпоратива

28 декабря 2017, 17:37

На собранные деньги они купили новогодние подарки детям детского дома №1 города Алматы.

Сотрудники Департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по г.Алматы отказались праздновать новогодний корпоратив в пользу сирот из детских домов, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в департаменте, на собранные деньги были приобретены новогодние подарки детям детского дома №1 города Алматы.

«В этой связи предлагаем данную акцию поддержать другими государственными органами города Алматы», - сказали в ДАДГСиПК.


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