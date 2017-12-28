Пьяный мужчина ударил полицейского металлическим предметом

Задержан житель Карагандинской области за применение насилия в отношении представителя власти, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД на транспорте.

Прохождение службы в органах внутренних дел нередко сопряжена с риском для жизни и здоровья сотрудников полиции. Немало случаев, когда граждане оказывают полицейским злостное сопротивление, неповиновение и оскорбление.

В июле текущего года в аэропорту г. Алматы гражданин Российской Федерации 1986 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно, выражался нецензурной бранью в адрес сотрудника Линейного отдела внутренних дел при исполнении им служебных обязанностей и нанес ему телесные повреждения.

Приговором Турксибского районного суда г. Алматы правонарушитель был привлечен к административному штрафу в размере 500 МРП (1 134 500 тенге).

К сожалению, многие граждане еще недостаточно осведомлены о том, что за применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти при исполнении ими своих служебных обязанностей, предусмотрена административная и уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы.

Так, 22 декабря т.г. в пассажирском поезде сообщением «Астана-Жезказган» 61-летний житель Карагандинской области отказался выполнять требования полицейского по предъявлению удостоверения личности и нанес удар металлическим предметом по голове сотрудника ЛОВД на ст. Караганда-Сортировочная.

Согласно заключению медицинского освидетельствования правонарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения «средней степени».

Вышеуказанный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 380 ч.1 УК РК (Применение насилия в отношении представителя власти).

Задержанный водворен в изолятор временного содержания.

В данное время дело направлено в суд.

Напомним, что с начала текущего года в ДВД на транспорте МВД РК было зарегистрировано 59 фактов оскорбления и применение насилия в отношении представителя власти при исполнении им служебных обязанностей. Вышеуказанные уголовные правонарушения были зарегистрированы в едином реестре досудебного расследования Департамента.

Все дела были направлены в суд.