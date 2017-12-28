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Более сорока человек погибли при двойном теракте в Кабуле

28 декабря 2017, 17:45

Среди погибших и пострадавших есть женщины и дети.

Число погибших в результате двойного теракта в Кабуле возросло до 41 человека, пострадавших до 84 человек. Об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя министерства общественного здравоохранения, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о 40 погибших и более 50 пострадавших.

По данным телеканала, среди погибших и пострадавших есть женщины и дети.

Взрыв прогремел в четверг утром на западе Кабула. Целью атаки, по предварительным данным, стало местное информационное агентство и культурный центр. Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за теракт.

Как сообщает телеканал 1TV со ссылкой на заместителя пресс-секретаря МВД Нусрата Рахими, первое взрывное устройство было приведено в действие террористом-смертником. Позднее сработали две магнитные мины, установленные на стенах культурного центра. По словам Рахими, все жертвы стали следствием атаки террориста-смертника.

Фото: AP Photo / Rahmat Gul.


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