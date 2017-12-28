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Бросающими петарды из машины в людей оказались дети

28 декабря 2017, 17:50

Наказаны будут родители 12-ти и 13-ти летних школьников.

В Алматинской области установили людей, бросавших зажженные петарды в прохожих, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.

Как сообщили в ведомстве, сначала был установлен владелец указанной Audi, им оказался житель Каскелена. И, как выяснилось дальше, петарды из авто бросали двое несовершеннолетних пассажиров. Автовладелец возит детей в качестве частного водителя в школу и домой.

"Дети, 2004 и 2005 г.р. Они, открыв окно, кидали петарды. Мы собрали соответствующий материал по данному факту. В отношении родителей несовершеннолетних составлены протоколы об административном правонарушении по ст.436 ч.3 КРКоАП", - сообщили в полиции.

Материалы будут рассмотрены в межрайонном суде по делам несовершеннолетних Каскелена.

Напомним, видео с хулиганством было размещено на канале youtube Гражданский Патруль - Казахстан. В селе Коксай неизвестные кидали петарды из окна автомобиля, при этом целились в проходящих мимо людей.


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