Спортсмены Алматы впервые в истории выиграли зимнюю спартакиаду

В этом году спартакиада включила в себе 17 зимних видов спорта.

В Казахстане завершилась IV зимняя республиканская спартакиада, проходившая в период с 11 ноября по 28 декабря, сообщает Zakon.kz со ссылкой на информационно-спортивный ХАБ.

Открытие проходило во дворце спорта «Казахстан» в городе Астана. Спартакиада проводится раз в четыре года с целью пропаганды здорового образа жизни, выявления сильнейших спортсменов по зимним видам спорта для комплектования национальных сборных команд РК и подготовки к участию в международных соревнованиях, в том числе к зимним Олимпийским играм.

В этом году спартакиада включила в себе 17 зимних видов спорта, 7 из которых проводились в Алматы. Это шорт-трек, керлинг, хоккей с шайбой среди женщин, фристайл (ски-кросс), лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина, горнолыжный спорт.

По ее итогам спортсмены города Алматы заняли первое общекомандное место, набрав в итоге 571 очко, за ними расположились ВКО (558 очка) и Астана (388).

Отметим, что данная спартакиада проходила в шести городах и областях нашей страны с участием 14 команд. Это, Алматинская (357), Северо-Казахстанская (353), Акмолинская (267), Карагандинская (205), Костанайская (148), Актюбинская (140), Павлодарская (122), Западно-Казахстанская (102), Жамбылская (86), Южно-Казахстанская (65) и Мангистауская (56) области, которые расположились с 4 по 14 место по соответствующим баллам.

Так, победителей и призеров по хоккею с шайбой среди мужчин и конькобежному спорту выявили в Астане, по фигурному катанию в Шымкенте, по биатлону и лыжной гонке в Алматинской области, по фристайл могулу и акробатике, а также сноуборду и ориентированию на лыжах в ВКО, по хоккею с мячом в Уральске. Они получили кубки, медали и грамоты. Церемония завершения состоится в Астане.

Добавим, что все ранее проходившие три спартакиады завершились в пользу спортсменов из ВКО. Таким образом, они в этом году уступили алматинцам всего лишь 13 очков.

Фото: информационно-спортивный ХАБ.