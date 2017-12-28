66 млн тенге украли из отделения "Казпочты"

В Кызылординской области полицейские задержали подозреваемого, совершившего кражу 66 миллионов тенге, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Кызылординской области.

В Шиелийском районе Кызылординской области задержан 50-летний мужчина, подозреваемый в краже денег на сумму 66 миллионов тенге из Шиелийского районного отделения АО «Казпочта».

Преступление было совершено в ночь с 17 на 18 декабря текущего года. Взломав пластиковое окно, подозреваемый проник в здание. Как установлено следствием, преступник похитил спецмешок с деньгами и пистолет "Макарова".

"В результате оперативно-розыскных мероприятий задержан житель Шиелийского района, 1967 года рождения. Подозреваемый водворен в Изолятор временного содержания Шиелийского РОВД. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по пункту 3 части 4 статьи 188 Уголовного кодекса Республики Казахстан, ведется расследование", - сообщили в полиции.

Фото: ic24.kz