В США отец сложил ребенка пополам и убил его
Врачи констатировали смерть ребенка из-за рваных ран печени и селезенки, у него также было сломано запястье.
В американском городе Феникс (штат Аризона) полиция задержала 30-летнего Роберта Энтони Ресендиза, подозреваемого в жестоком обращении с ребенком.
Мужчина позвонил в службу спасения и заявил, что у его шестимесячного сына серьезно затруднено дыхание. Он рассказал приехавшим полицейским, что нашел ребенка в таком состоянии после того, как проснулся.
Однако во время допроса мужчина признался, что был раздражен плачем младенца и сложил его пополам, притянув ноги к голове. Он удерживал его в такой позе до тех пор, пока тот не замолчал.
Мальчик был госпитализирован, однако скончался в больнице спустя два дня. Врачи констатировали смерть ребенка из-за рваных ран печени и селезенки, у него также было сломано запястье.
Полицейские сообщили, что обвинение будет предъявлено Ресендизу в ближайшее время, после появления официального медицинского заключения о причинах смерти малыша.
Источник: Lenta.ru.
Фото: fox10phoenix.com.
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