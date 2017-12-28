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В США отец сложил ребенка пополам и убил его

28 декабря 2017, 18:01

Врачи констатировали смерть ребенка из-за рваных ран печени и селезенки, у него также было сломано запястье.

В американском городе Феникс (штат Аризона) полиция задержала 30-летнего Роберта Энтони Ресендиза, подозреваемого в жестоком обращении с ребенком.

Мужчина позвонил в службу спасения и заявил, что у его шестимесячного сына серьезно затруднено дыхание. Он рассказал приехавшим полицейским, что нашел ребенка в таком состоянии после того, как проснулся.

Однако во время допроса мужчина признался, что был раздражен плачем младенца и сложил его пополам, притянув ноги к голове. Он удерживал его в такой позе до тех пор, пока тот не замолчал.

Мальчик был госпитализирован, однако скончался в больнице спустя два дня. Врачи констатировали смерть ребенка из-за рваных ран печени и селезенки, у него также было сломано запястье.

Полицейские сообщили, что обвинение будет предъявлено Ресендизу в ближайшее время, после появления официального медицинского заключения о причинах смерти малыша.

Источник: Lenta.ru.

Фото: fox10phoenix.com.


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