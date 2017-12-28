Известные казахстанцы приняли участие в соцпроекте по предупреждению алкоголизма

Социальный проект поддержали и приняли участие блогеры Ержан Рашев и Жаннет Цой, певица Ксения Сухомазова, бизнесмен Кайрат Кудайберген, актер и режиссер Турар Давильбеков.

Алматинский городской центр формирования здорового образа жизни провел съемки социальной кампании в формате фото и видео по борьбе с алкоголизмом с участием известных медийных личностей и блогеров Казахстана.

Социальный проект поддержали и приняли участие блогеры Ержан Рашев и Жаннет Цой, певица Ксения Сухомазова, бизнесмен Кайрат Кудайберген, актер и режиссер Турар Давильбеков.

Одним из основных преимуществ такой инициативы является способность обратиться с помощью лидеров мнения непосредственно к аудитории - жителям города Алматы. Главной задачей является формирование представления о последствиях злоупотребления алкоголем. Социальный проект обратит внимание на то, как сокрушительно алкоголь влияет на внешний вид и поведение человека. Визуальные «продукты» кампании будут распространены для улучшенного восприятия и усиления эффекта среди населения.

С помощью такой социальной рекламы центр призывает жителей Алматы, в частности молодежь, обратить внимание на имеющуюся проблему и стимулировать их к более ответственному отношению к распитию алкогольных напитков для сохранения здоровья и улучшения качества жизни в целом.