Жалобы по госзакупкам теперь можно подать в электронном виде

С 1 января 2018 года на веб-портале государственных закупок запускается функционал «Электронное обжалование», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МФ РК.

Теперь жалобы по конкурсам и аукционам могут быть поданы посредством веб-портала государственных закупок с использованием электронно-цифровой подписи.

Одновременно на веб-портале запускается Реестр жалоб, содержащий единую базу данных, поступивших посредством веб-портала жалоб, в том числе сведения, начиная от поступления жалобы, заканчивая решениями, принятыми по результатам их рассмотрения и выданных предписаний и уведомлений об устранении нарушений.

Реализация функционалов «Электронное обжалование» и Реестра жалоб позволит упростить подачу жалоб на действия, решения организаторов государственных закупок, т.е. не выходя из системы и не теряя времени на их подачу в бумажном виде (через почту или нарочно) подавать жалобы.

С Инструкцией подачи жалобы можно ознакомиться на веб-портале государственных закупок - www.goszakup.gov.kz разделе «Справка – Инструкции Пользователей – Инструкция Поставщика – Подача жалобы (обращения) поставщиком».

Фото с сайта aif.md