Здоровье — единственное благо, которое каждый отнимает у себя сам

Иммунитет - это способность организма поддерживать постоянство внутренней среды и сопротивляться всему генетически чужому, что включает в себя, прежде всего, инфекции.

Иммунология является сравнительно молодой наукой, которая занимается изучением иммунитета. В свою очередь, иммунитет - это способность организма поддерживать постоянство внутренней среды и сопротивляться всему генетически чужому, что включает в себя, прежде всего, инфекции. Помимо инфекций наш организм защищается от вредных химических факторов, физических факторов и даже от наших собственных клеток, часть которых со временем превращается в онкологические клетки, подвергается мутации или отмирает. Очищением организма от этого занимается иммунитет. Когда человек болеет инфекционными заболеваниями, наш иммунитет сопротивляется инфекционным агентам, но они также защищаются и снижают наш иммунитет.

Показания к обращению к врачу-иммунологу:

- высокая заболеваемость (например, ОРВИ);

- частый герпес, бородавки, вирусный дерматоз (индикатор плохо иммунитета);

- аллергия (является чрезмерной реакцией организма на чужеродные гены);

- хронические инфекции;

- инфекции, передаваемые половым путем;

- аутоиммунные заболевания.

Помните, что для поддержания иммунитета важно высыпаться, правильно питаться, уделять время физической активности, избегать стрессовые ситуации, проходить регулярные медицинские осмотры, соблюдать личную гигиену – вести здоровый образ жизни.

Салтанат Калимолдаева

врач-иммунолог высшей категории, иммунолог Регионального диагностического центра