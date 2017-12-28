Здоровье — единственное благо, которое каждый отнимает у себя сам
Иммунитет - это способность организма поддерживать постоянство внутренней среды и сопротивляться всему генетически чужому, что включает в себя, прежде всего, инфекции.
Иммунология является сравнительно молодой наукой, которая занимается изучением иммунитета. В свою очередь, иммунитет - это способность организма поддерживать постоянство внутренней среды и сопротивляться всему генетически чужому, что включает в себя, прежде всего, инфекции. Помимо инфекций наш организм защищается от вредных химических факторов, физических факторов и даже от наших собственных клеток, часть которых со временем превращается в онкологические клетки, подвергается мутации или отмирает. Очищением организма от этого занимается иммунитет. Когда человек болеет инфекционными заболеваниями, наш иммунитет сопротивляется инфекционным агентам, но они также защищаются и снижают наш иммунитет.
Показания к обращению к врачу-иммунологу:
- высокая заболеваемость (например, ОРВИ);
- частый герпес, бородавки, вирусный дерматоз (индикатор плохо иммунитета);
- аллергия (является чрезмерной реакцией организма на чужеродные гены);
- хронические инфекции;
- инфекции, передаваемые половым путем;
- аутоиммунные заболевания.
Помните, что для поддержания иммунитета важно высыпаться, правильно питаться, уделять время физической активности, избегать стрессовые ситуации, проходить регулярные медицинские осмотры, соблюдать личную гигиену – вести здоровый образ жизни.
Салтанат Калимолдаева
врач-иммунолог высшей категории, иммунолог Регионального диагностического центра
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