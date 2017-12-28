Казнет собирает деньги для изуродованного малыша

В Казнете волонтеры собирают деньги на лечение четырехлетнего Бахтиера Синдрова, сообщает Zakon.kz.

Информацию о пострадавшем мальчике разместила волонтер Ольга Рябева. Она рассказала, что когда Бахтиеру было несколько месяцев, люлька, в которой он лежал, загорелась – она стояла близко к печке.

«Он сгорел, сгорело личико, голова шея и плечики. Мальчик просто плавился живьем. Это был несчастный случай... Теперь Бахтиер выглядит вот так... на него невозможно смотреть просто так», - пишет Ольга.

В садик ребенок не ходит, на улицу выходит, прикрыв голову покрывалом.

«Кожа начала срастаться на глазках и носике, ему тяжело дышать. А закрывать глаза он просто не может. С каждым днем боль растет. Сказать что живет эта семья бедно... ничего не сказать. А жизнь их кровинки сейчас зависит только от денег», - рассказала Рябева.

Бахтиеру готовы сделать операцию в известной индийской клинике. На первый этап нужно около 21 тысячи долларов плюс еще пять – на питание, проживание, билеты и визу. Сначала малышу сделают нос, веки и уши.

26 тысяч долларов – это около 9 млн 100 тыс. тенге. На данный момент собраны 14 тысяч долларов.

«Бахтиеру это нужно было еще вчера. Он ничего не понимает но наверно ждет, когда не будет больно. И не стоит искать виноватых, все в прошлом , его не вернуть, мальчик живет, живет в аду.... наша задача вернуть ему детство и жизнь без боли...», - рассказала волонтер.

Реквизиты:

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