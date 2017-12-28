В ВКО шахтеры не вышли на работу
Шахта работает в штатном режиме.
В Восточно-Казахстанской области 28 декабря шахтеры рудника не вышли на работу, пишет Today.kz.
Менеджер департамента корпоративных связей группы Kaz Minerals по ВКО Ермек Дюзкенов заявил, что шахтеры не объявляли о забастовке. По его словам, ночная смена вовремя завершила работу, а работники утренней смены не пришли на смену, потому что были до 11.00 на совещании.
«Собрание закончилось в 11:00, и утренней смене уже не было смысла идти в шахты, потому что в 14:00 они уже должны были подниматься обратно», - рассказал Дюзкенов.
На собрании обсуждались рабочие вопросы, среди которых были повышение зарплаты и изменение графика работы.
«Повышение зарплаты мы обсуждаем с сентября. Тогда было объявлено, что в декабре будет решаться вопрос по повышению. Повышение будет, но его уровень я пока не могу назвать», - добавил Ермек Дюзкенов.
Шахта работает в штатном режиме.
Фото из открытых источников
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