В Кызылорде чиновника за систематические взятки оштрафовали

Штраф составил 20 миллионов тенге, кроме того, было конфисковано имущество.

Самое громкое коррупционное дело 2017 года в Кызылорде закончилось штрафом для уличенного во взятке чиновника, сообщает корреспондент BNews.kz. Руслан Чагай возглавлял областной департамент по контролю в сфере образования, и в апреле месяце был задержан с поличным за коррупционное преступление.

В Национальном бюро по противодействию коррупции РК отметили, что Чагай на системной основе получал взятки от руководителей учебных заведений за общее покровительство. Приговор был оглашен в суде №2 Кызылорды. Так, Руслана Чагай признали виновным и наказали штрафом в 20 миллионов тенге, конфисковав имущество.

Суд пожизненно запретил Чагаю занимать места на государственной службе.

"Всего с начала года в Кызылординской области зарегистрировано 110 коррупционных преступлений, совершенных государственными служащими. По всем возбуждены уголовные дела", - рассказал заместитель руководителя облдепартамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Берикбол Байхожаев.

По словам Байхожаева, меньше в этой статистике стало растратчиков госимущество, а, вот, взяточников меньше не стало. Также, как и тех, кто дает взятки или посредничает при них.

"Случаи бывают разные, например, в образовании был факт, когда за трудоустройство на место технички в школе просили 250 тысяч тенге. Есть и факты систематического получения взяток, например, замакима одного из районов региона брал не раз деньги от граждан, желающих трудоустроиться в местный акимат", - заключил он.

Фото из открытых источников