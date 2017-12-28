Президент Азербайджана наградил Дархана Кыдырали орденом «Достлуг»
Награда была присуждена за вклад в развитие казахстанско-азербайджанских отношений.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев своим указом наградил главу Международной Тюркской академии, председателя правления АО «Республиканская газета «Егемен Қазақстан» Дархана Кыдырали орденом «Достлуг» («Дружба»), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт президента АР.
Награда была присуждена за вклад в развитие казахстанско-азербайджанских отношений. Указ подписан 28 декабря, в четверг.
Фото с сайта inform.kz
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