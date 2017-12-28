Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Президент Азербайджана наградил Дархана Кыдырали орденом «Достлуг»

28 декабря 2017, 19:02

Награда была присуждена за вклад в развитие казахстанско-азербайджанских отношений.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев своим указом наградил главу Международной Тюркской академии, председателя правления АО «Республиканская газета «Егемен Қазақстан» Дархана Кыдырали орденом «Достлуг» («Дружба»), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт президента АР.

Награда была присуждена за вклад в развитие казахстанско-азербайджанских отношений. Указ подписан 28 декабря, в четверг.

Фото с сайта inform.kz


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...