Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

На теракте в Санкт-Петербурге все не остановится - эксперт

28 декабря 2017, 19:06

В среду вечером в камере хранения в магазине "Перекресток" сработало взрывное устройство, начиненное поражающими элементами.

Военный аналитик, директор аналитического центра ветеранов госбезопасности "Вымпел" Сергей Кривошеев рассказал, как российским спецслужбам нужно действовать после теракта в Санкт-Петербурге.

"Опасаюсь, что в магазине это был как раз "пробный" вариант, как все это будет работать дальше. Конечно, на этом все не остановится, к сожалению. Поэтому бдительность всех силовых структур должна быть на повышенном уровне. В первую очередь, это касается ФСБ России. Действовать надо предельно жестко и задействовать все ресурсы", — сказал Кривошеев радио Sputnik.

В среду вечером в камере хранения в магазине "Перекресток" сработало взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Его мощность составила двести граммов в тротиловом эквиваленте. В результате пострадали тринадцать человек. Шестеро остаются в больницах, некоторые находятся в состоянии средней тяжести. Президент России Владимир Путин назвал взрыв терактом. Политик напомнил, что недавно ФСБ предотвратила в Петербурге еще одно подобное преступление: в середине декабря спецслужбы задержали боевиков, которые собирались устроить взрыв в Казанском соборе.

Фото © Sputnik / Александр Натрускин


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...