Тысяча вкладчиков Жилстройсбербанка в ЗКО приобрела жилье в рамках программы "Нұрлы жер"

Тысяча вкладчиков Жилстройсбербанка в Западно-Казахстанской области приобрела жилье в рамках программы "Нұрлы жер". Об этом сегодня на пресс-конференции по итогам деятельности Жилстройсбербанка в ЗКО рассказала директор областного филиала Айгул Наурзалиева.

Она отметила, что в общей сложности в 2017 году в регионе жилищные условия улучшили свыше 2 500 вкладчиков банка, получив доступные займы на 12,5 млрд тенге.

- Сегодня каждый казахстанец может заключить договор о жилищных строительных сбережениях и начать накапливать на свое жилье. В дальнейшем он имеет право претендовать на займы по низким процентным ставкам - от 3,5% до 5% годовых. Вы знаете, что из республиканского бюджета выделяется достаточно средств для строительства жилья в рамках программы «Нұрлы жер». Поэтому сейчас как никогда квадратные метры доступны для казахстанцев, - отметила Айгул Наурзалиева.

В этом уверена и семья Шадгалиевых из Западно-Казахстанской области. Сейчас она постепенно обживается в новой квартире. Новоселье отметили всего месяц назад. Свой первый вклад в Жилстройсбербанк Рафиля Шадгалиева внесла в конце 2014 года и вот спустя три года она с супругом и тремя детьми стала хозяйкой своей квартиры.

- Мы ежегодно на депозите старались собирать по 500 000 тысяч тенге, таким образом за три года получилось скопить полтора миллиона тенге, плюс ежегодно государство начисляло госпремию в размере 20%. Так у нас и собрался необходимый первоначальный взнос в размере 30%, и мы смогли приобрести свое жилье, - делится жительница Уральска Рафиля Шадгалиева.

В следующем году банк продолжит реализацию программы "Нұрлы жер", и новоселье смогут отметить как минимум 173 жителя области. Более того, в регионе планируют начать строительство индивидуальных жилых домов. Коттеджи появятся в поселках Токпай, Фёдоровка, Перемётное и Дарьинск. На них смогут претендовать те, кто стоит в очереди за земельным участком. Его претенденты получат бесплатно, а новый дом поможет выкупить банк по цене 120 000 тенге за 1 кв. метр.

В следующем году в Уральске начнется строительство дома специально для работников двух крупных энергетических компаний. Также по сниженной цене будут реализованы квартиры для сотрудников ДВД.