Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В Атырау арестован заместитель руководителя городского отдела ЖКХ

28 декабря 2017, 19:19

Суд санкционировал К. меру пресечения в виде «содержание под стражей» сроком на два месяца.

26 декабря в суд №2 города Атырау поступило ходатайство от следователя департамента Национального бюро по противодействию коррупции о применении в отношении подозреваемого К. меру пресечения в виде «содержания под стражей». Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Атырауского областного суда.

По версии следствия, подозреваемый К., занимая ответственную должность заместителя руководителя по жилищным отношениям Атырауского городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, получил взятку в значительном размере.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР по ст.366 УК РК (получение взятки).

Суд санкционировал К. меру пресечения в виде «содержание под стражей» сроком на два месяца.

Следственные мероприятия продолжаются.

Фото из открытых источников


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...