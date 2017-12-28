В Атырау арестован заместитель руководителя городского отдела ЖКХ

Суд санкционировал К. меру пресечения в виде «содержание под стражей» сроком на два месяца.

26 декабря в суд №2 города Атырау поступило ходатайство от следователя департамента Национального бюро по противодействию коррупции о применении в отношении подозреваемого К. меру пресечения в виде «содержания под стражей». Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Атырауского областного суда.

По версии следствия, подозреваемый К., занимая ответственную должность заместителя руководителя по жилищным отношениям Атырауского городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, получил взятку в значительном размере.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР по ст.366 УК РК (получение взятки).

Суд санкционировал К. меру пресечения в виде «содержание под стражей» сроком на два месяца.

Следственные мероприятия продолжаются.

Фото из открытых источников