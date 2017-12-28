В Астане задержали троих человек за пропаганду терроризма
Об этом сообщили в КНБ РК.
28 декабря Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан в результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в пропаганде терроризма задержаны три жителя Астаны. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.
Данные лица в своем окружении распространяли призывы к поддержке международных террористических организаций и выезду за границу для участия в их деятельности.
Проводятся допросы, обыски и другие следственные действия.
Устанавливается возможное участие в противоправных деяниях иных связанных с ними лиц.
Фото КНБ РК
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