В Астане задержали троих человек за пропаганду терроризма

Об этом сообщили в КНБ РК.

28 декабря Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан в результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в пропаганде терроризма задержаны три жителя Астаны. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.

Данные лица в своем окружении распространяли призывы к поддержке международных террористических организаций и выезду за границу для участия в их деятельности.

Проводятся допросы, обыски и другие следственные действия.

Устанавливается возможное участие в противоправных деяниях иных связанных с ними лиц.

Фото КНБ РК