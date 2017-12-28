В Алматы объявили штормовое предупреждение
В горных районах южной столицы, а также в Алматинской области и хребте Таласский Алатау лавиноопасно.
В связи выпадением осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова в горных районах Алматы, Алматинской области и в хребте Таласский Алатау (Южно-Казахстанской и Жамбылской областей) 29 декабря сохраняется опасность схода снежных лавин. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского ДЧС.
Штормовое предупреждение 28 декабря распространил филиал РГП «Казгидромет».
Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. В ДЧС призвали соблюдать осторожность в горах.
Фото с сайта jknewspoint.com
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