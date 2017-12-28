В Кокшетау таксиста-насильника приговорили к 10 годам тюрьмы

В Кокшетау к длительному тюремному заключению осужден насильник, напавший на женщину-таксиста, сообщили Sputnik Казахстан в пресс-службе областного суда.

По версии следствия, 25-летний житель областного центра, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 31 мая вызвал такси, чтобы поехать домой. За ним на автомобиле приехала 38-летняя женщина-водитель. По дороге подозреваемый указал адрес в глухом переулке, где, воспользовавшись моментом, набросился на женщину и стал душить ремнем безопасности. Испугавшись, она выполнила его просьбу и пересела на переднее пассажирское сиденье.

Злоумышленник, завладев авто, поехал в другое место, заложница пыталась выпрыгнуть из машины на ходу. Но мужчина успел догнать ее и, схватив за волосы, затащил женщину обратно в салон, угрожая ее убить. В безлюдном месте угонщик изнасиловал женщину, прихватил выручку и скрылся. Жертва с синяками и побоями смогла обратиться в полицию. Сыщики задержали 27-летнего подозреваемого, который ранее был неоднократно судим.

Кокшетауский городской суд признал 27-летнего подозреваемого виновным по статье в неправомерном завладении автомобилем, изнасиловании, насилии и открытом хищении чужого имущества. Осужденному назначено наказание 10 лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Мужчина выплатит 1,5 миллиона тенге на возмещение морального ущерба потерпевшей.

Акмолинский областной суд оставил приговор в силе.

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