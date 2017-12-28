ВКонтакте запустила новую функцию

ВКонтакте 28 декабря представила анимированные стикеры, пишет РИА Новости.

Они стали доступны в мессенджере и в комментариях к записям на всех платформах. Первыми анимированными персонажами стали пёс Коржик от МегаФона и единорог Спаркс, который появился в феврале, но до этого был статичным.

Анимация автоматически воспроизводится в диалогах — и после отправки, и при получении сообщений. Перед отправкой можно посмотреть анимацию любого из доступных стикеров для выбора подходящего ответа.

"Стикеры передают всю палитру эмоций. Благодаря своим забавным движениям они будут ещё больше способствовать увлекательной беседе с друзьями и подчеркнут настроение в конкретный момент,- говорит Александр Круглов, директор по маркетингу ВКонтакте.

Стикеры появились в мессенджере ВКонтакте в 2014 году. Сейчас пользователям на всех платформах доступны более ста наборов с разными героями, некоторые из них можно добавить бесплатно. В декабре ВКонтакте появились стикеры с Дональдом Даком, компания также планирует выпустить наборы и с другими персонажами Disney.

Фото : Пресс-служба "ВКонтакте"