Бурят оставил свой телефон на пакете с останками расчлененного друга

Мужчина задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

В Бурятии мужчина выбросил конечности убитого им собутыльника в пакете, на котором были указаны его контактные данные. Об этом в четверг, 28 декабря, сообщается на сайте регионального управления СКР.

Утром жительница Улан-Удэ увидела возле мусорных баков отрезанную мужскую ногу. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили еще два пакета с останками. На одном из них виднелся написанный ручкой номер телефона. Выяснилось, что номер принадлежит проживающему неподалеку мужчине. На балконе его квартиры нашлись отсутствующие фрагменты тела убитого приятеля.

Следователи установили, что убийство было совершено две недели назад. Мужчины вместе распивали спиртное, однако между ними возник конфликт, и в ходе ссоры хозяин квартиры расправился с собутыльником. Затем он вытащил тело на балкон, дождался, когда оно заледенеет, расчленил при помощи ножовки и разложил останки по пакетам. Часть из них он успел выбросить в мусорные баки.

«Но по невнимательности молодой человек не заметил написанный на одном из пакетов, который ранее использовался для посылки, номер своего мобильного телефона», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Мужчина задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: Лента.ру. Фото: Сафрон Голиков / «Коммерсантъ»