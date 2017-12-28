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Водитель алматинского автобуса с телефоном и сигаретой за рулем попал на видео

28 декабря 2017, 20:32

Кроме того, водитель пропустил положенную по маршруту остановку.

Жительница Алматы сняла на видео водителя автобуса 32 маршрута, который за рулем одновременно разговаривал по мобильному телефону и курил, сообщает Zakon.kz.

«Тут полный набор - телефон и сигарета одновременно. Но билет все же выпросила. Хотя изначально сказал: "не дам". Я не стукач, просто достали. Пока не куплю новую карту, буду снимать на видео. Номер и время маршрута на драгоценной бумажке имеются», - сообщила Ирина Капитанова в своем посте в Facebook.

Кроме того, алматинка рассказала, что на Абая – Наурызбай батыра водитель пропустил положенную по маршруту остановку.

«Думаю, достаточно для привлечения к ответственности», - заключила Ирина.


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