Водитель алматинского автобуса с телефоном и сигаретой за рулем попал на видео
Кроме того, водитель пропустил положенную по маршруту остановку.
Жительница Алматы сняла на видео водителя автобуса 32 маршрута, который за рулем одновременно разговаривал по мобильному телефону и курил, сообщает Zakon.kz.
«Тут полный набор - телефон и сигарета одновременно. Но билет все же выпросила. Хотя изначально сказал: "не дам". Я не стукач, просто достали. Пока не куплю новую карту, буду снимать на видео. Номер и время маршрута на драгоценной бумажке имеются», - сообщила Ирина Капитанова в своем посте в Facebook.
Кроме того, алматинка рассказала, что на Абая – Наурызбай батыра водитель пропустил положенную по маршруту остановку.
«Думаю, достаточно для привлечения к ответственности», - заключила Ирина.
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