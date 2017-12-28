Аэропорт Костаная снова выставили на торги

Международный аэропорт Костаная выставляют на торги со стартовой ценой в 862,1 млн тенге, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Это будет второй по счету тендер по передаче аэропорта в доверительное управление. Первый должен был пройти 20 декабря в 10.00 часов утра, но не состоялся в связи с отсутствием заявок на участие. Об этом свидетельствует опубликованная 20 декабря запись на сайте gosreestr.kz: тендер не состоялся, так как к моменту начала торгов было принято менее двух заявок участников.

Второй тендер будет проводится на прежних условиях. Если же и он не состоится, то условия приватизации объекта будут изменены.

Чтобы принять участие в торгах, необходимо внести гарантийный взнос - 129,3 млн тенге. По результатам участия в торгах, которые пройдут 9 января 2018 года, объект будет передан в доверительное управление с правом выкупа.

Как рассказал агентству руководитель управления госмониторинга доверительного управления и концессии Комитета госимущества Министерства финансов РК Ернур Уразалин, для участия в тендере потенциальный покупатель должен ознакомиться с условиями лота и предложить свою цену. К слову, цена закрытая, но первоначальный взнос лота указывается.

«В день подведения итогов проводится допуск к тендеру (если нет налоговой и банковской задолженности) и портал автоматически открывает ценовые предложения, которые до этого никто не видит. Кто предложил наибольшую цену, тот и выигрывает тендер», - рассказал о процедуре проведения тендера Е.Уразалин.

Стоит отметить, что главное тендерное условие - управляющий должен будет сделать реконструкцию пассажирского терминала.

«Если он (прим. агентства - выигравший тендер на доверительное управление) в период доверительного управления (48 месяцев) это условие не выполняет, то у него не будет права выкупить этот объект. Если он выполняет за этот период все условия, то комиссия рассматривает и предоставляет ему право адресной покупки. Стоимость объекта на момент адресной покупки будет больше начальной, цена за период управления индексируется на процент инфляции. Примерно по 7% в год», - добавил Уразалин.

Стоит отметить, что аэропорт Костаная входит в число объектов второй волны приватизации в Казахстане и находится на балансе Министерства по инвестициям и развитию.

Фото с сайта inform.kz