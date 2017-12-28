Директора лицея в Темиртау наказали за отмену уроков в гололед

В те дни не работал аэропорт, были закрыты трассы, ДЧС предупреждал об опасности.

Глава отдела образования Темиртау объявил строгий выговор директору государственного учреждения «Первый Темиртауский классический лицей» за то, что он самовольно отменил занятия 25 декабря, когда на улице был сильный гололед, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Гололед в регионе был 25, 26 и 27 декабря. В эти дни аэропорт отменил все авиарейсы из-за слоя льда на взлетно-посадочной полосе, трассы в нескольких областях страны были закрыты.

Департамент по ЧС региона разослал сообщения с призывом передвигаться по улицам медленно и иметь при себе трость или палку с острым концом для опоры.

«Директор лицея сделал то, о чем мы, родители, просили его - отменил занятия. Мы не могли дойти до лицея - тротуары были как зеркало. Я боялась за ребенка и стала звонить в приемную и спрашивать у секретаря - как можно в такую непогоду заставлять детей заниматься? Когда узнала, что уроки отменили, обрадовалась», - рассказала родительница учащегося лицея Наталья Свиридова.

Однако руководитель отдела образования Темиртау назвал действия директора лицея незаконными и 28 декабря вынес приказ об объявлении ему строгого выговора.

Директор лицея не признал в своих действиях нарушений, о чем указал в приказе при ознакомлении с ним.

«С приказом ознакомлен. Категорически не согласен ввиду того, что приказ вынесен несправедливо. Считаю свои действия по отмене занятий 100% правильными и законными. Мои действия полностью продиктованы опасениями за безопасность детей во время аномальных погодных условий» - написал под приказом директор лицея Игорь Пашин.

Фото с сайта inform.kz