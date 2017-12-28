Супруга президента Кыргызстана впервые вышла в свет

28 декабря президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и его жена Айгуль приняли участие в новогоднем представлении для детей. Об этом сообщает kaktus.media.

На новогоднюю елку от имени президента КР были приглашены 1 100 детей школьного возраста из всех регионов страны, среди них - отличники учебы, победители олимпиад, международных конкурсов и турниров, воспитанники детских домов, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из поселка Дачи-СУ, чьи семьи пострадали от крушения самолета, дети-победители международного турнира по хоккею в США и другие.

В данном мероприятии его сопровождала жена Айгуль, которая является редким гостем на публичных мероприятиях. Первым официальным выходом в свет стало ее участие в инаугурации - 24 ноября.

После этого президент Жээнбеков совершил два официальных визита в Россию и Казахстан, где по протоколу должна присутствовать супруга президента. но ее не было.

Однако сегодня ее выход в свет был неожиданным. Одета она была традиционно в платок, жилет и платье нежно-розового цвета. Президентская чета была вовлечена в спектакль, и артисты даже кинули в президента снежок.

Сооронбай Жээнбеков в своем новогоднем выступлении для детей отметил, что для него сегодняшний день стал очень радостным и светлым, так как он видел искренние улыбки, непритворный восторг детей.

"В каких только мероприятиях я не участвовал, не видел такой искренней, чистой радости, как у наших детей. Если бы мы все сумели сохранить навсегда эту детскую чистоту, то как бы изменился мир! Мы с вами только что вместе посмотрели сказку про Огонь. Как вы знаете, огонь – это символ жизни, семейного очага. Желаю, чтобы в Новом году ни в одном доме не погас огонь в очаге. Мне очень понравилась эта сказка", - сказал он.

Он поблагодарил присутствующих детей, которые своим примерным поведением, отличной учебой, жаждой к знаниям и жизни подарили ему радость в этот праздничный день.