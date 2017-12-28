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Опубликовано видео краш-теста гиперкара за 2 млн долларов

28 декабря 2017, 21:25

Тираж Koenigsegg Regera составил всего 80 экземпляров, все они были распроданы.

Шведская компания Koenigsegg представила видео краш-теста модели Regera. Ролик был опубликован в Instagram-аккаунте производителя, пишет РИА Новости.

На записи видно, как Regera стойко выдерживает самые разнообразные испытания. Гиперкар переносит удары сбоку, спереди и сзади, в том числе и отбойными молотками. При этом во всех случаях кабина не деформировалась, а подушки безопасности исправно срабатывали. Кроме того, автомобиль на полной скорости загоняют на бордюр — таким образом эксперты моделируют ситуацию, когда водитель не справляется с управлением и машину выносит за пределы дороги. Гиперкар справился и с этим тестом, даже не потеряв низко висящий бампер.

Тираж Koenigsegg Regera составил всего 80 экземпляров, все они были распроданы. Гиперкар оснащен двигателем V8 с двумя турбинами. Мощность автомобиля достигает 1500 лошадиных сил. Стоимость Koenigsegg Regera на старте составляла около двух миллионов долларов.

Фото © Koenigsegg Automotive AB


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