Назарбаев принял участие в новогоднем благотворительном бале

28 декабря президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в благотворительном новогоднем бале, который состоялся в конгресс-центре ЭКСПО в Астане, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Обращаясь к присутствующим, Глава государства отметил, что праздник Нового года всегда приносит с собой позитивный настрой и надежды на лучшее будущее.

- Уходящий год запомнится нам яркими и масштабными событиями. Зимняя Универсиада и международная выставка «ЭКСПО-2017» подарили настоящий праздник спорта и технологий казахстанцам и зарубежным гостям. Мы на высоком уровне провели саммит Организации исламского сотрудничества, - сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев отдельно остановился на вопросах продвижения мирных инициатив нашей страны в Совете Безопасности ООН и перспективах предстоящего в будущем году председательства Казахстана в этом международном органе.

- Это исключительное доверие молодому государству, которое оказали около двухсот стран мира. В следующем году в Казахстане пройдут Съезд лидеров мировых и традиционных религий, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии и много других значимых мероприятий, свидетелями которых вы станете. Все эти победы – это результат усилий и упорного труда каждого из нас. Важно, чтобы каждый наш гражданин чувствовал сопричастность к успехам Казахстана, - сказал Глава государства.

В завершение Нурсултан Назарбаев поздравил присутствующих с наступающим Новым годом и пожелал всем казахстанцам здоровья, радости и счастья.

- Пусть наши дома наполнятся светом добра и теплом благополучия, - сказал Президент Казахстана.

Все вырученные средства с новогоднего бала будут направлены на благотворительные цели.

Фото Акорды