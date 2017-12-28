В ЮКО полицейские пытались продать наркотики агенту КНБ

Вынесен приговор всем, кто принимал участие в преступлении.

За попытку продажи наркотиков агенту КНБ четыре участковых инспектора в Южно-Казахстанской области приговорены к различным срокам заключения в колонии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня в специализированном межрайонном суде Южно-Казахстанской области был вынесен приговор четырем сотрудникам полиции - участковым инспекторам Абайского отдела полиции. Они обвинялись в том, что в составе группы лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения пытались сбыть наркотические средства - марихуану в размере 3,73 грамма», - сказал на пресс-конференции координатор по связям со СМИ суда Абинур Карабаев.

Полицейские были задержаны 17 апреля 2017 года в момент передачи наркотиков посреднику.

«Они сначала приобрели наркотики и должны были передать его лицу, который оказался агентом Комитета национальной безопасности. Когда они ему передали, они попросили, чтобы он нашел человека, которому он передаст наркотическое средство и склонит его к употреблению. И в это время они должны были его поймать за употребление. За счет этого они хотели улучшить свои показатели по работе», - пояснил А.Карабаев.

По его словам, трое осужденных - капитан полиции Биржан Баязеров, старшие лейтенанты Нурсултан Алги и Тимур Дильдабеков - приговорены к пяти годам заключения с отбыванием наказания в колонии максимального режима. Четвёртый, участковый полиции Нурсултан Досболов, приговорен к трем годам заключения. Он признан судом виновным по одной статье - склонение к употреблению наркотиков, поскольку в момент сбыта марихуаны его не было, он находился на учёбе.

Фото с сайта inform.kz