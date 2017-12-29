У алматинской барахолки появились новые проблемы

В Алматы несколько сотен торговцев могут остаться без работы. Месяц назад им сообщили, что с нового года стоимость аренды поднимут в два раза. Часть базара выкупил новый хозяин, и теперь он диктует условия. Продавцы знаменитой барахолки возмущены. Они говорят, что и так в начале года все время терпят убытки. А если еще и поднимут аренду, то рабочие места придется оставить.Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

- Гололед в проходах, отсутствие навесов в рядах, разбитые дороги. Работать в таких условиях продавцы привыкли. А недавно они узнали, что плату за «удобства» в следующем месяце поднимут. Часть базара выкупил новый хозяин.

Новый год – новые цены. Из-за них торговля на этом рынке сегодня остановилась. Пятьсот продавцов оставили свои рабочие места и отправились искать нового хозяина старого базара. Чтобы он все-таки объяснил, почему вдруг решил поднять стоимость аренды.

Юлия Луценко, продавец:

- Прежде чем поднимать цену, администрация должна обосновать, почему они поднимают цену. Что они какие-то новые условия нам создали, что-то улучшили? Как был старый базар, драный, рваный, так и остался. Единственно меняется хозяин. Но хозяин на контакт с нами не идет.

- Они говорят, все равно вы будете платить, а иначе освобождайте места.

Освобождать места никто из пятисот продавцов не хочет. Говорят, слишком много вложили не только в контейнеры, но и в сам рынок. Например, этот навес соорудили на собственные деньги. Жанна Малкарбаева работает с момента открытия базара. Рассказывает, торговля здесь идет в зависимости от сезона: летом лучше, зимой хуже. Порой месячный доход не превышает и 100 тысяч. Отдавать половину из них за аренду ей просто невыгодно.

Жанна Малкарбаева, продавец:

- Мы просим снизить на январь, февраль нам арендную плату. Во-первых, все стоят в холодных контейнерах, трансформатор не срабатывает. Потом, видите как, везде снег, везде течет, везде лужи. Тоже покупатели ходят и говорят: как ужасно у вас здесь ходить.

Продавцы поясняют: один базар поделили между собой три хозяина. И у всех разные цены на аренду. Почему часть рынка вдруг стала стоить дороже, так и неясно. Как и то, куда подевалась новая администрация.

- Мы даже не знаем, где эта наша администрация.

И вдруг она пришла! А точнее он – исполняющий обязанности директора. И на рынке начался настоящий базар.

- Здесь будет проводиться собрание. Руководитель, тот человек, который уже приобрел этот базар, он будет с вами разговаривать.

- Ну а смысл в чем, все равно же 50 остается!?

Женис Нурбеков, исполняющий обязанности директора рынка «Рахат»:

- Это все будет полностью реконструкция. Мы будем делать уже улучшения. Открытой торговли не будет. Мы со всеми разговаривали. Но на данный момент руководство еще ничего не решало, будут уступки или нет. Будет встреча, и руководство будет разговаривать.

Продавцы решили подождать. Если договориться в очередной раз не удастся, они намерены писать жалобу в акимат.