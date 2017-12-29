«Сарыарка» завершила 2017 год победой
Следующий матч "Сарыарка" проведёт уже в новом 2018 году.
В заключительном домашнем матче уходящего года карагандинская "Сарыарка" в дополнительное время одолела пензенский "Дизель", сообщает Zakon.kz.
Следующий матч "Сарыарка" проведёт уже в Новом 2018 году. 8 января карагандинцы сыграют на выезде против альметьевского "Нефтяника".
"Сарыарка" - "Дизель" 2:1 ОТ (0:0,1:1,0:0,1:0)
1:0 - Ломако (Юксеев) - 22:06 ГБ
1:1 - Лопачук (Тарасов) - 39:49 ГМ
2:1 - Ломако - 63:40 Б
Вратари: Костин - Назаров
Статистика матча: Броски: 69-56; Броски в створ: 41-32; Голы: 2-1; Вбрасывания: 38-23; Штраф: 37-18
Составы команд:
"Сарыарка"
Вратари: Костин (Гелашвили)
1: Ломако - Сарваров - Тамбиев, Юксеев - Дюков.
2: Альшевский - Зиазов - Тополь, Антоновский - Иванов.
3: Соколов - Поляков - Валицкий, Лазарев - Наместников.
4: Желнеровский - Борисевич - Ердаков, Булатов - Алексеев.
"Дизель"
Вратари: Назаров (Борисов)
1: Копытин - Акмальдинов - Морозов, Капотов - Карпов.
2: Демин - Тарасов - Думбадзе, Громов - Васильев.
3: Лопачук - Бойчук - Ямкин, Семичастнов - Воробьев.
4: Факиров - Иванов - Макаров, Акишин.
Фото с сайта ХК "Сарыарка"