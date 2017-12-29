«Сарыарка» завершила 2017 год победой

Следующий матч "Сарыарка" проведёт уже в новом 2018 году.

В заключительном домашнем матче уходящего года карагандинская "Сарыарка" в дополнительное время одолела пензенский "Дизель", сообщает Zakon.kz.

Следующий матч "Сарыарка" проведёт уже в Новом 2018 году. 8 января карагандинцы сыграют на выезде против альметьевского "Нефтяника".

"Сарыарка" - "Дизель" 2:1 ОТ (0:0,1:1,0:0,1:0)

1:0 - Ломако (Юксеев) - 22:06 ГБ

1:1 - Лопачук (Тарасов) - 39:49 ГМ

2:1 - Ломако - 63:40 Б

Вратари: Костин - Назаров

Статистика матча: Броски: 69-56; Броски в створ: 41-32; Голы: 2-1; Вбрасывания: 38-23; Штраф: 37-18

Составы команд:

"Сарыарка"

Вратари: Костин (Гелашвили)

1: Ломако - Сарваров - Тамбиев, Юксеев - Дюков.

2: Альшевский - Зиазов - Тополь, Антоновский - Иванов.

3: Соколов - Поляков - Валицкий, Лазарев - Наместников.

4: Желнеровский - Борисевич - Ердаков, Булатов - Алексеев.

"Дизель"

Вратари: Назаров (Борисов)

1: Копытин - Акмальдинов - Морозов, Капотов - Карпов.

2: Демин - Тарасов - Думбадзе, Громов - Васильев.

3: Лопачук - Бойчук - Ямкин, Семичастнов - Воробьев.

4: Факиров - Иванов - Макаров, Акишин.

Фото с сайта ХК "Сарыарка"