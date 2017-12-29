Казахстанка получила подарок от главы Apple

Жительница столицы Казахстана Астаны Назым Жангазинова рассказала в Facebook о неожиданном подарке, который сделал ей генеральный директор Apple Тим Кук, передает Zakon.kz.

"С утра в дверь постучался курьер с подарочной коробкой в руках. От партнеров и клиентов подумала я и приняла посылочку. Внутри была записка "Для Нази". В письме было написано: "Однажды на встрече с выпускниками Стив Джобс сказал: ваше время ограничено, поэтому не тратьте его на проживание чужой жизни. Не попадитесь в ловушку догмы - то есть не начинайте жить по указке чужих мыслей. Не дайте шуму чужих мнений заглушить ваш внутренний голос. И самое главное, не бойтесь следовать зову сердца и интуиции. Ведь им уже известно, кем вы на самом деле хотите стать. Все остальное вторично. Дорогая Назым, спасибо тебе за то, что следуешь словам Стива и не изменяешь нашему бренду Apple. Мы хотели тебе подарить IphoneХ, но прочитав твой пост о том, что ты утопила свой макбук, решили подарить тебе новый и улучшенный макбук. Будь умницей в следующем году! С уважением, Тим Кук", - написала Назым.