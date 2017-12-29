Изменились налоговые ставки для расчета стоимости патента

ДГД по Алматинской области сообщает, что в соответствии с принятым Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» вносятся изменения касательно исчисления стоимости патента.

Так, в стоимость патента включаются подлежащие уплате суммы индивидуального подоходного налога (кроме индивидуального подоходного налога, удерживаемого у источника выплаты) и социальных платежей.

Исчисление суммы индивидуального подоходного налога, включаемого в стоимость патента, производится путем применения ставки в размере 1% к объекту налогообложения.

Не являются плательщиками социального налога налогоплательщики, применяющие специальный налоговый режим на основе патента.

Таким образом, с 1 января 2018 года для налогоплательщиков, применяющих специальный налоговый режим на основе патента:

- налоговая ставка уменьшена с 2% до 1%;

- отменен социальный налог.

Исчисление включаемых в стоимость патента социальных платежей производится в соответствии с Законами Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», «Об обязательном социальном страховании» и «Об обязательном социальном медицинском страховании».

Также напоминаем, что в целях продления деятельности с применением специального налогового режима на основе патента необходимо представить расчёт стоимости патента по форме 911.00 не позднее 31 декабря.

Нарушение срока подачи расчёта стоимости патента влечёт предупреждение, а в случае повторного нарушения в течение года - штраф в размере 15 МРП.