Изменились налоговые ставки для расчета стоимости патента
ДГД по Алматинской области сообщает, что в соответствии с принятым Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» вносятся изменения касательно исчисления стоимости патента.
Так, в стоимость патента включаются подлежащие уплате суммы индивидуального подоходного налога (кроме индивидуального подоходного налога, удерживаемого у источника выплаты) и социальных платежей.
Исчисление суммы индивидуального подоходного налога, включаемого в стоимость патента, производится путем применения ставки в размере 1% к объекту налогообложения.
Не являются плательщиками социального налога налогоплательщики, применяющие специальный налоговый режим на основе патента.
Таким образом, с 1 января 2018 года для налогоплательщиков, применяющих специальный налоговый режим на основе патента:
- налоговая ставка уменьшена с 2% до 1%;
- отменен социальный налог.
Исчисление включаемых в стоимость патента социальных платежей производится в соответствии с Законами Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», «Об обязательном социальном страховании» и «Об обязательном социальном медицинском страховании».
Также напоминаем, что в целях продления деятельности с применением специального налогового режима на основе патента необходимо представить расчёт стоимости патента по форме 911.00 не позднее 31 декабря.
Нарушение срока подачи расчёта стоимости патента влечёт предупреждение, а в случае повторного нарушения в течение года - штраф в размере 15 МРП.
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